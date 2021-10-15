Психолог объяснил, как предотвратить агрессию у ребенка

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Чтобы вовремя выявить у ребенка склонность к агрессии, родители должны контролировать круг его общения. Также необходимо следить за тем, чтобы у ребенка были друзья, и знать его цели в жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, в первую очередь родители должны наблюдать за людьми, которые окружают ребенка.

— Надо внимательно смотреть за тем, с кем общается ребенок. Насколько это опасные или, наоборот, доброжелательные, позитивные и открытые люди, — рассказал психолог.

Он отметил, что агрессия часто бывает защитной реакцией подростков, которые чувствуют себя незащищенными в учебном заведении. Чаще всего именно такие подростки решаются на серьезные преступления, подчеркнул Зберовский.

— Подавляющее большинство тех же историй со стрельбой устроили ребята, которые мстили одноклассникам и педагогам за то, что те с ними не общались, не приняли, не помогли и не поддержали, — отметил специалист.

Кроме того, чтобы предотвратить агрессию, нужно следить за хобби ребенка, рекомендовал психолог. Увлечение депрессивной музыкой, книгами и фильмами — повод насторожиться, отметил собеседник «ВМ».

Также необходимо знать, чего ребенок хочет от жизни, подчеркнул Зберовский.

— На преступления часто решаются те дети, которые не имеют целей, понимания профессии и не знают, кем хотят стать. Поэтому наличие профориентационной работы, наличие образа будущего — это то, на чем должны сконцентрироваться родители, — заключил специалист.