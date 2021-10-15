Россиян с ожирением предложили отпускать с работы раньше для занятий спортом

Фото: Pixabay

Жителей России, страдающих ожирением и желающих сбросить лишние килограммы, необходимо на один–два часа в неделю отпускать раньше с работы для занятий спортом. Письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

Согласно последним опубликованным данным, подчеркнул политик, в России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают различными формами ожирения. По его мнению, причина плохой физической формы наших сограждан зачастую кроется в неправильном режиме питания и, главное, в дефиците физической нагрузки. Россияне много времени проводят на роботе и не всегда успевают заниматься спортом. Также в своем обращении Петров указал, что люди с ожирением чаще других обращаются за медицинской помощью и больше времени проводят на больничных. А это «негативно сказывается на экономических показателях».

— Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян. Если мы не примем мер сейчас, то через несколько лет будем вынуждены решать проблему ожирения с привлечением других, более дорогостоящих средств, на общефедеральном уровне. В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму. К примеру, сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить один–два дополнительных часа в неделю (за счет рабочего времени) для занятий спортом, — указано в документе инициативы.

Такие меры, не отрицает автор идеи, потребуют определенных затрат от работодателей, но они «окупятся путем последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда». Также Владимир Петров предложил ввести на предприятиях обязательную «пятиминутку здоровья» — небольшого, но обязательного перерыва на легкую гимнастику для всех сотрудников, пояснил политик.

Для комфортных занятий спортом у россиян уже есть «приятный бонус». С 1 августа в нашей стране введен новый вид возврата НДФЛ — налоговый вычет за занятия спортом. Так, жители России теперь могут вернуть часть суммы, затраченной на абонемент в фитнес-клуб или оказание других спортивно-оздоровительных услуг.