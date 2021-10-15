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Служебные собаки в Москве помогли спасти 25 человек в этом году

Михаил Алимов

Город
Служебные собаки в Москве помогли спасти 25 человек в этом году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты кинологической группы столичного Пожарно-спасательного центра с начала года спасли 25 попавших в беду людей. В подразделении числятся 13 человек, из них восемь кинологов, которые работают с восемью служебными собаками разных пород.

— Чтобы проверить участок площадью 500 квадратных метров, нужно примерно 10 человек и восемь часов времени, а кинолог с собакой и сопровождающий сделают это за два–три часа. Собака в среднем различает около двух миллионов запахов. Такое развитое обоняние позволяет животному обнаружить пострадавшего на значительном расстоянии в природной среде и под завалами при обрушении конструкций, — сообщила руководитель кинологической группы Пожарно-спасательного центра Москвы Анна Никитченко.

По ее словам, животное должно быть не слишком крупным, но и не маленьким. Собака должна оставаться спокойной и не проявлять агрессию, не бояться чужих людей. Тогда она сможет пройти аттестацию на вступление в ряды подразделения.

Кинологи вместе со своими помощниками в этом сезоне спасли нескольких заблудившихся грибников — они нашли мужчину, двух пенсионерок и нескольких женщин на разных природных территориях.

Служебные собаки в Москве помогли спасти 25 человек в этом годуФото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты оперативно доставляют группу и эвакуируют спасенных людей на специальном транспорте — у подразделения есть снегоболотоход на гусеничном ходу и квадроцикл.

Благодаря регулярным тренировкам собаки умеют искать людей в разных условиях. Неровные поверхности, лесные массивы, заброшенные здания — все это не помеха для обученных питомцев. Им не разрешают приближаться к спасенным людям, чтобы не напугать их. О находке собаки оповещают громким лаем, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Российской кинологической федерации дали советы по выгулу собак. Например, перерыв между выгулами питомца должен составлять 8–10 часов, максимум 12. В этот период он может потерпеть без вреда для своего здоровья. Например, можно отвести собаку на прогулку в 22:00, а затем утром, в 10:00.

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