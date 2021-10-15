Выставка «Буквенница» открылась в галерее «На Каширке»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова, 35к5 Карта всех событий

Галерея «На Каширке» представляет культурно-просветительский проект художницы Наталии Риво «Буквенница». В пространстве зрители увидят около 200 портретов букв русского алфавита.

Проект готовился более 25 лет. В нем отражены глубинные характеры букв русского алфавита. Выставка снабжена научными и историческими данными, размышлениями автора и возможностью создать свой портрет любимой буквы.

Жанровые истоки проекта можно отнести к традиции лубка, к многоцветью книжной миниатюры. Литеры не являются алфавитом в прямом понимании этого слова — посетители увидят Буквицы, индивидуальные портреты Букв. И каждая индивидуальность этой «семьи» — со своим характером, интонацией, внутренним миром и визуальной насыщенностью. Буквы являются наследниками цветных Буквиц из древних книг.

В рамках проекта пройдет несколько мероприятий. Так, 16 октября, состоится музыкально-рисовально-поэтический вечер «Буквенныйджем». Через неделю, 23октября, — Шапордаж к 10-летию #НатаШапо, модное дефиле с участием дизайнеров одежды и головных уборов. А 24 октября — мастер-класс — эксперимент «Буквы-Звуки» с музыковедом Анной Ильичевой.

Выставка открыта до 7 ноября, сообщается пресс-служба галереи.