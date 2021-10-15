Мультфильм «Маша и Медведь» впервые станет киноконцертом

Фото: Пресс-служба киноконцерта

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Студия Animaccord и группа компаний Zapomni представляют премьеру киноконцерта «Маша и Медведь». Первые показы в сопровождении симфонического оркестра и солистов пройдут в Московском Доме музыки 31 октября.

Мультконцерт «Маша и Медведь» — это возможность погрузиться во вселенную популярного мультсериала и узнать захватывающую историю дружбы главных героев, пересмотреть самые яркие моменты из хроник леса. Зрители увидят анимацию на киноэкране, которая позволит разглядеть детали богатого мира Маши и Медведя.

Живое исполнение любимых песен: «Колыбельная», «День варенья», «Красотка», «Сладкая жизнь» — усилит эффект от ярких фрагментов программы, в которой будут и смешные, и трогательные моменты.

Музыку композитора Василия Богатырева исполнит симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Фадеева. Солисты — актер театра имени Моссовета Михаил Панферов и два официальных голоса анимационного персонажа Маши — Юлия Зуникова и Варвара Саранцева.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба киноконцерта.