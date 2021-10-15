Гастроэнтеролог назвал четыре причины возникновения изжоги

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Постоянный стресс, переедание, избыток углеводов и аллергия на продукты — такие причины могут спровоцировать появление изжоги. Нужно обратиться к врачу, если это состояние наблюдается чаще раза в неделю, иначе возможно появление опасных заболеваний. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

По словам специалиста, одна из частых причин появления изжоги — сильный длительный стресс.

— Сфинктер между пищеводом и желудком может не закрываться, провоцируя изжогу. Это состояние может возникать из-за хронического стресса, который тормозит моторику всей пищеварительной системы, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что еще одним фактором для появления изжоги является переедание. Из-за этого желудок может растягиваться до такой степени, что перестанет правильно закрываться от пищевода и туда будет попадать кислота, подчеркнул Харлов.

Врач обратил внимание, что слишком большое количество углеводов тоже может быть причиной изжоги.

— Избыток углеводов в питании производит больше газа, который поднимается из кишечника в желудок, из желудка — в сфинктер пищевода. И это тоже вместе с газом поднимает кислоту, которая будет вызывать ощущение жжения, — отметил специалист.

Кроме того, изжога может возникнуть из-за аллергии на продукты, заметил гастроэнтеролог. Чтобы это проверить, можно вести дневник питания и исключать из рациона еду, после которой возникают неприятные ощущения, посоветовал эксперт.

Не стоит игнорировать изжогу, возникающую слишком часто, предупредил собеседник «ВМ».

— Если состояние не наладится, начнется перерождение слизистой оболочки пищевода, что уже является предраковым состоянием. Также будет хроническое расширение пищевода — так называемый пищевод Барретта. К опасным состояниям относится грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это получится только хирургически вылечить, если запустить, — рассказал Харлов.

Нужно обращаться к специалисту, если изжога беспокоит чаще раза в неделю, заметил медик. Должна насторожить и частая отрыжка воздухом, особенно вне приемов пищи, подчеркнул эксперт.

При этом редкое появление изжоги необязательно будет симптомом серьезного заболевания, отметил собеседник «ВМ».

— Если изжога появляется раз в неделю — может, просто период такой. Например, осенью у всех обостряется это состояние с пищеводом. А, если стабильно чаще раза в неделю, то тут уже нужна консультация врача, — заключил Харлов.