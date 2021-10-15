СМИ: Директора Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочий

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В отношении директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, в результате чего научному учреждению причинен ущерб в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в научных кругах СО РАН.

По данным источника, институт и его дочернее предприятие — межотраслевая научно-техническая ассоциация «Сибирский лазерный центр» (СЛЦ) — незаконно заключили контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Оптическая система блока усилителя для СО2 лазера Сибирь-8МЛП».

— В отношении Тайченачева А. В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), — цитирует источник ТАСС.

По данным источника, фигурантом дела стал также научный руководитель института, который возглавлял его с 1992 по 2016 год, директор межотраслевой научно-технической ассоциации «СЛЦ» Сергей Багаев.

Известно, что, согласно условиям договора, подписанным Тайченачевым в 2017 году, СЛЦ должна была выполнить работы без проведения конкурсных процедур. Сумма контракта составила два миллиона рублей.

В реальности данную систему изготовили сотрудники лаборатории института, которые были формально трудоустроены в СЛЦ. Сама компания не проводила закупок, работ и услуг и не понесла никаких затрат по договору.

12 октября Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего полицейского Сергея Коновалова к двум годам лишения свободы условно. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и краже.