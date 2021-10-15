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Фестиваль «Поехали» пройдет в «Экспоцентре»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Поехали» пройдет в «Экспоцентре»
Фото: Пресс-служба выставки
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 14 Карта всех событий

ЦВК «Экспоцентр» 4 и 5 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль «Поехали», посвященный технике для активного отдыха, путешествиям по России и ее туристическим богатствам.

Среди техники, представленной на фестивале, можно увидеть внедорожники, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, дома на колесах — модели известных брендов и уникальные концепты.

На главной сцене соберутся путешественники, которые расскажут о пройденных маршрутах и поделятся своим опытом. А на туристических стендах гости мероприятия смогут пообщаться с представителями малых коренных народов и узнать все о самых невероятных маршрутах, ландшафтах и природных артефактах.

Посетителей ждет колорит уникальных мест на карте страны — отдаленные точки, потерянные на необъятных просторах, где люди подчас изъясняются совсем на другом языке.

В рамках основного форума пройдет фестиваль «Этноскоп. Ускользающая самобытность». Проект призван познакомить всех желающих с жизнью и традициями коренных малочисленных народов.

Фестиваль продемонстрирует национальные традиции, игры и обряды, рукодельные костюмы, предметы декоративно-прикладного творчества, песни и танцы, шедевры национальной кухни.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

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