Взбодриться без кофе: как «выжить» на работе, если за окном пасмурно и дождливо

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За ближайшие сутки в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков. Как сохранять работоспособность и бодрость в плохую погоду — «Вечерняя Москва» выяснила в беседе со специалистами.

Для начала стоит восстановить режим дня. Организм, не отдохнувший за ночь, с трудом может функционировать нормально. Необходимо ложиться спать до полуночи и высыпаться, подчеркнула терапевт Надежда Чернышова в диалоге с «ВМ». Это поможет выработать достаточное количество мелатонина и, как следствие, быть бодрее в течение дня.

Часто избавиться от сонливости помогает физическая активность. Даже небольшая растяжка способна вернуть продуктивность, уверена психолог Наталья Наумова.

— Если ощущается сонливость, нужно сделать небольшую растяжку: вытянуть руки в стороны, вверх и немного размяться. Любые действия, связанные с растяжением и расслаблением мышц, повышают нейродинамику и умственную активность. Так у человека появляется больше сил, — разъяснила специалист.

С ней согласилась и терапевт Чернышова. По мнению эксперта, минимальная физическая активность необходима организму хотя бы раз в час. Кроме того, не стоит пренебрегать пребыванием на свежем воздухе, добавила она.

— С утра нужно делать небольшую зарядку и обязательно выходить на свежий воздух, даже если вы работаете удаленно. Перед началом рабочего дня выйдите на улицу хотя бы на 15 минут, чтобы подышать, — порекомендовала собеседница «ВМ».

Также свежий воздух должен постоянно поступать в помещение. Этого легко добиться путем регулярного проветривания, уточнила Чернышова.

Врач посоветовала пить воду вместо кофе в течение рабочего дня. По ее словам, так можно наладить работу организма гораздо эффективнее.

— На работе все любят пить кофе, но часто к вечеру возникает передозировка. Это негативно сказывается на здоровье человека. Вот почему нужно потреблять достаточное количество воды. Возьмите за правило: хотя бы полстакана раз в час — будет очень хорошо, — поделилась Чернышова.

Однако не менее важен и эмоциональный настрой, добавила Наумова. По ее словам, можно попытаться воспринимать плохую погоду как повод для создания романтики.

— Самое главное — наше восприятие жизни. Если думать о том, как осень, дождь и слякоть уже надоели, то настрой будет негативным. Вслед за мыслями появятся чувства, а затем и действия. Нужно попытаться смотреть на все позитивно, даже в дождливой погоде видеть что-то хорошее, искать в этом свою романтику, — отметила Наумова.

Она призвала не ругать себя за отсутствие продуктивности, а радовать приятными мелочами. Даже в дождливые дни нужно находить время для встреч с друзьями и близкими.