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Джаред Лето поздравил поклонницу из Подмосковья с днем рождения

Ирина Игнатенко

Общество
Джаред Лето поздравил поклонницу из Подмосковья с днем рождения
Фото: instagram/jaredleto

Американский музыкант Джаред Лето поздравил жительницу Звенигорода Анастасию Петрову с днем рождения по видеосвязи, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Девушка отметила 27-й день рождения в Царицынском хосписе. С детства она была фанаткой группы 30 Seconds to Mars и ее фронтмена Джареда Лето.

Анастасия неоднократно была на концертах группы, но не ожидала, что когда-нибудь сможет пообщаться с музыкантом. Такой подарокна день рождения для нее придумал брат. Он мечтал, чтобы слова поддержки сестре сказали не только родные, но и ее давний кумир.

Организовать звонок помог фонд помощи хосписам «Вера». В ходе разговора с россиянкой по видеосвязи музыканта рассказало любви к русской кухне и культуре, обсудил с Анастасией ее самочувствие, поговорил с ней о музыке и домашних животных.

До этого Джаред Лето рассказал, как пострадал от полицейских на митинге в Риме.

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