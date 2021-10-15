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Путин: Трудовым мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык

Василий Плиткин

Политика
Путин: Трудовым мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык
Фото: er.ru

Граждане других государств СНГ, которые приезжают в Россию на заработки, должны как минимум знать русский язык и понимать, что из себя представляет страна. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.

— Страны Содружества действительно многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык, — цитирует президента ТАСС.

Путин также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко — ранее именно он обратил внимание на международную роль русского языка. Путин подчеркнул, что русский язык «является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ».

— Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, — заявил президент.

Путин пояснил, что трудовым мигрантам необходимо знать культуру России, понимать взаимоотношения между народами страны и бывшего Советского Союза. По его словам, это важно для того, чтобы интегрироваться в общество и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью.

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