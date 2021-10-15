Пассажирам с детьми рассказали, какие сервисы для них доступны в аэропорту Домодедово

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Аэропорт Домодедово внедряет программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе аэропорта.

Так, в общей зоне терминала расположена комната матери и ребенка. Она оборудована кухней, игровой и зоной для отдыха. Здесь мамы могут получить подгузники или одноразовые пеленки. На кухне установлены кулеры с горячей и холодной водой, есть возможность подогреть детское питание.

В аэровокзале бесплатно работают игровые комнаты, комнаты пеленания и гигиены, а также предоставляются детские коляски.

Также в здании аэропорта есть беспроводной интернет, кресла-шезлонги, стойки для зарядки гаджетов.

Сотрудники пресс-службы напомнили, что в аэропорту Домодедово работает 60 магазинов и более 50 точек питания, представляющих множество брендов и концепций, а также более 100 продуктовых вендинговых аппаратов.

До этого стало известно, что пассажиропоток аэропорта Внуково увеличился более чем на 50 процентов за год