Яблоневые сады и парашютная вышка: москвичам рассказали об истории столичных парков

Фото: Главархив Москвы

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» на этой неделе отмечает свое десятилетие. В связи с этим москвичам рассказали об истории столичных парков и мест отдыха.

Первые парки появились в столице еще в начале XVIII века. При Петре I был построен Головинский сад по западно-европейскому стилю, который и стал первооткрывателем озеленительных зон в Москве. Следом появилось места отдыха — «Сокольники», куда горожане приходили на весенние празднования.

История «Эрмитажа» началась в 1930 году, когда композитор Иван Римский-Корсаков купил усадьбу в Божедомке. По воскресеньям ее посещали «всяко прилично одетые» люди. Это был первый сад, имеющий театр, кофейни, павильоны и беседки. Позже в 1894 году на смену старому саду открылся «Новый Эрмитаж» в Каретном Ряду, где появился водопровод, электрическое освещение и бассейн.

Возникновение сада имени Баумана связано с князем Голицыным, который подарил Москве часть своей усадьбы, ставшей в 1920 году садом имени 1 Мая. Позже она приобрела современное название.

Начиная с 1930 года в Москве насчитывалось 150 парков. Самым лучшим из них считался Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина. В парке работали театр, кинотеатр, парашютная вышка. В 1931 году титул лучшего парка был присвоен Сокольнической роще. Ресторан «Сокольники», веранды, концертные эстрады, библиотеки-читальни, выставки и аттракционы покорили жителей столицы.

Зоны отдыха строились на месте бывших дач или усадеб, например, Перовский парк, Лианозовский парк, парк «Фили». В 1976 году на месте парка «Кузьминки» было загородное имение Влахернское-Кузьминки князей Голицыных. А территории яблоневых садов бывших совхозов сменились на парки «Северное Тушино» и «Ангарские пруды», пишет mos.ru.

В 2018 году появилась уже модернизированная территория— парк «Ходынское поле» со скейт-парком и зеркальным лабиринтом.