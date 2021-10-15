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Косметолог развеяла мифы о трех витаминах для красоты

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Косметолог развеяла мифы о трех витаминах для красоты
Фото: Pexels

Волосы не станут расти гуще, если втирать в голову никотиновую кислоту, от «Аевита» в виде маски лицо не будет молодеть, а от витамина С и вовсе можно получить раздражение на коже. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог, косметолог больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Дарья Пермякова.

— Наружное применение витамина В и «Аевита» низкоэффективно или совсем неэффективно, если просто ампулу с витамином В или «Аевит» использовать наружно, а не принимать внутрь. Другое дело, если эти витамины находятся в составе косметических средств, — сказала врач.

То же самое и с витамином С, которому в Сети приписывают фантастическое воздействие на кожу: гладкость, эластичность и тонус дермы. По словам косметолога, аскорбиновая кислота окажет не проникающее и сосудоукрепляющее воздействие, а эффект легкого пилинга. Это же может привести к раздражению кожи, отметила собеседница издания.

— Любое средство, которое вы используете, должно применяться по назначению и инструкции, — заключила Пермякова.

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