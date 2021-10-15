Россельхознадзор временно ограничил поставки кормов из Болгарии

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Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 15 октября.

— Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Республики Болгария, — говорится в сообщении.

Решение было принято на основании «неудовлетворительных результатов» инспекции болгарских предприятий с 16 по 19 августа. Так, они не проводили в полной мере контроль растительного сырья на наличие компонентов ГМО, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, на предприятиях нет прослеживаемости продукции на всех этапах производства. Сертифицирование отправляемых товаров в Россию, как считают в учреждении, проводится без лабораторного подтверждения соответствия показателям безопасности.

Вопрос изменения статусов болгарских предприятий будет рассматриваться после устранения ими несоответствий. Затем компаниям потребуется предоставить необходимые документы и материалы, отмечается на сайте Россельхознадзора.