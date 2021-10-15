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Более 700 тысяч баков для раздельного сбора мусора установят в России к 2024 году

Ирина Игнатенко

Общество
Более 700 тысяч баков для раздельного сбора мусора установят в России к 2024 году
Фото: Вечерняя Москва

Еще 722 682 контейнера для раздельного сбора необходимо установить в российских регионах до 2024 года. Об этом сообщили представители Российского экологического оператора.

Глава РЭО Денис Буцаев также отметил, что необходимо создать 137 тысяч контейнерных площадок, также необходимо более 5000 мусоровозов.

— Региональным властям необходимо оказывать содействие регоператорам по привлечению муниципальных образований к обустройству контейнерных площадок, четко определить, кто приобретает контейнеры, — отметил он в ходе выступленияв рамках Российского экологического форума.

Правительство ранее рассмотрело заявки регионов на получение субсидии для закупки контейнеров. По ней 46 субъектов получат миллиард рублей, который позволит приобрести более 65 000 контейнеров. Контролировать расход средств будет РЭО.

Больше всего средств получат Воронежская, Тверская области, Кабардино-Балкария, Костромская, Свердловская, Оренбургская, Брянская области, сообщает «360».

До этого сообщалось, что сервис для заказа вывоза строительных отходов заработал в Подмосковье.

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