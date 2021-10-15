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Психологи рассказали, на что стоит обратить внимание в поведении подростка

Ирина Игнатенко

Общество
Психологи рассказали, на что стоит обратить внимание в поведении подростка
Фото: Pixabay

Все чаще в СМИ появляется информация о случаях стрельбы в школах. Нередко подобные действия совершают подростки-школьники. Психологи в комментарии «Вестям Подмосковья» рассказали, можно ли предугадать, что подросток планирует совершить подобный поступок, и на что стоит обратить внимание в поведении ребенка.

Психолог Алексей Чудочкин отмечает, что каких-то определенных признаков склонности школьника к подобным поступкам нет. Но родителям и учителям стоит почаще обращать внимание на то, чем живет ребенок, какие у него интересы, нет ли у него проблем, с которыми ему тяжело справиться в одиночку.

Психолог и эксперт по вопросам детской и подростковой психологии Юлия Холодова рассказала, на что нужно обратить внимание в поведении ребенка. Если ребенок часто повышает голос, проявляет агрессию к окружающим, участвует в драках, совершает импульсивные действия, часто обижается, оскорбляет окружающих — это должно насторожить родителей и стать поводом дляоткровенной беседы с подростком.

— Также важно обратить внимание на замкнутость, сложности в общении с одноклассниками, опыт буллинга, высокую тревожность, крайние проявления самооценки, — отметила Юлия Холодова.

Ранее в Москве подросток устроил стрельбу из страйкбольного оружия рядом со школой № 1260. Юношу задержали полицейские, пострадавших в результате инцидента нет.

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