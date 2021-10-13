Полиция задержала молодого человека, стрелявшего у школы на Ленинском проспекте

Фото: Telegram / Mash

Россия, Москва, улица Фотиевой, 14к3 Карта всех событий

Столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Днем 13 октября очевидцы сообщили в МВД, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме. Инцидент якобы произошел недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

Позже Telegram-канал «112» опубликовал видео с места происшествия. По данным канала, инцидент произошел у школы № 1260 на Фотиевой улице. Молодой человек некоторое время стоял у забора школы, несколько раз выстрелил в воздух, а затем скрылся.

Видео: Telegram / 112

После сообщения о потенциальной угрозе учителя и ученике школы забаррикадировались в классах.

Также стало известно, что предполагаемый стрелок живет в 500 метрах от указанной школы.

В конце сентября мужчина устроил стрельбу в одной из столичных школ после конфликта дочери с одноклассниками. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, дома 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.