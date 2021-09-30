Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь

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Россия, Москва, Палехская улица, 10 Карта всех событий

Мужчина устроил стрельбу в одной из столичных школ после конфликта дочери с одноклассниками. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехская, д. 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух.

По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.

28 сентября сообщалось, что мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на ружье, пытался пробраться на территорию детского сада в Казани. Родители заметили, как подозрительный мужчина ходил вокруг учреждения и пытался открыть калитку. В какой-то момент он остановился у забора.

В настоящее время мужчину разыскивает полиция.