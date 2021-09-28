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Мужчина с ружьем попытался проникнуть на территорию детского сада в Казани

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина с ружьем попытался проникнуть на территорию детского сада в Казани
Фото: МВД

Мужчина в камуфляжной форме и с предметом, похожим на ружье, пытался пробраться на территорию детского сада в Казани. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает «Татарстан 24».

По данным издания, инцидент произошел утром 28 сентября у детского сада № 328 «Светлячок». Родители заметили, как подозрительный мужчина ходил вокруг учреждения и пытался открыть калитку. В какой-то момент он остановился у забора.

В настоящее время мужчину разыскивает полиция. На месте уже работают правоохранители.

Также издание приводит переписку учащихся ближайших школ с педагогами. Последние просят детей не покидать стен учебного заведения из-за существующей опасности.

— Никто не выходит из колледжа. <…> Это опасно для жизни. Все серьезно, — говорится в одном из сообщений.

В этом месяце произошел трагический случай в учебном заведении в Перми. Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

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