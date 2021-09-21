Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе возросло до 29 человек

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Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 29 человек. Восемь из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что в тяжелом состоянии были девять пострадавших, одному из них стало лучше за ночь. Состояние еще четырех человек врачи оценивают как средней тяжести, все остальные — в удовлетворительном состоянии, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что в числе пострадавших есть люди, которые получили травмы не от действий нападавшего, а выпрыгивая из окон университета. У них диагностированы различные травмы и переломы. Одна девушка проходит лечение из-за острой реакции на перенесенный стресс, ей понадобилась медицинская помощь после случившегося.

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.