Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе возросло до 29 человек

Юлия Курганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе возросло до 29 человек
Фото: mos.ru

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 29 человек. Восемь из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что в тяжелом состоянии были девять пострадавших, одному из них стало лучше за ночь. Состояние еще четырех человек врачи оценивают как средней тяжести, все остальные — в удовлетворительном состоянии, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что в числе пострадавших есть люди, которые получили травмы не от действий нападавшего, а выпрыгивая из окон университета. У них диагностированы различные травмы и переломы. Одна девушка проходит лечение из-за острой реакции на перенесенный стресс, ей понадобилась медицинская помощь после случившегося.

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
БольницыПострадавшиеПермь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Все мнения
О проекте