Занятия в пермском вузе отменили после стрельбы до 27 сентября

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Занятия в университете в Перми, где произошла стрельба, отменили до 27 сентября, доступ на его территорию закрыт правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 20 сентября.

— До конца недели в университете отменяются все занятия и мероприятия. Сотрудники переводятся на дистанционный режим работы, — говорится в сообщении.

Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября. Жителей попросили оставлять цветы и свечи в память о погибших там.

Также в группе вуза отметили, что студенты пока не смогут забрать личные вещи из аудиторий. При этом они могут вернуться в общежитие на территории кампуса, но без последующего передвижения по территории.

Доноры могут сдать кровь пострадавшим при помощи Пермской краевой станции переливания крови. Сделать это можно по адресу улица Лебедева, 54, понадобится паспорт, отмечается на странице университета в соцсети «ВКонтакте».

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента направят по 500 тысяч рублей.