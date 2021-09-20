Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек

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В результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава России.

— В результате стрельбы в пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, — цитирует RT пресс-службу Минздрава России.

В Пермском государственном университете студент открыл огонь из травматического оружия в понедельник, 20 сентября. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени. Студенты, которым не удалось покинуть университет, прятались в аудиториях.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник был ранен.

СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК.