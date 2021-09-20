Открывшего стрельбу в пермском вузе задержали

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Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, при стрельбе пять человек погибли и шесть пострадали.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.