Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек
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Уголовное дело об убийстве возбудили по факту стрельбы в Перми

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело об убийстве возбудили по факту стрельбы в Перми
Фото: Telegram / 112

Уголовное дело об убийстве возбудили по факту стрельбы в Пермском государственном университете. Расследование будет вести центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили на сайте ведомства.

В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

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