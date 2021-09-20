Уголовное дело об убийстве возбудили по факту стрельбы в Перми

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Уголовное дело об убийстве возбудили по факту стрельбы в Пермском государственном университете. Расследование будет вести центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили на сайте ведомства.

В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.