Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
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Пермский стрелок владел оружием на законных основаниях

Марина Найденкова

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Пермский стрелок владел оружием на законных основаниях
Фото: Telegram-канал Life.ru

Молодой человек, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, в результате которой восемь человек погибли и 24 получили ранения, владел охотничьим оружием на законных основаниях. Об этом «Вечерней Москве» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в понедельник, 20 сентября.

По его словам, университет, где произошла трагедия, охранялся частной организацией. После сработавшего тревожного сигнала на место инцидента оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны и подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии.

В настоящее время на месте работает инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, а сотрудники ведомства обеспечивают общественный порядок и безопасность в районе места происшествия.

Ранее появилось видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором стрелок, открывший стрельбу в пермском университете, покупал патроны к ружью.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

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