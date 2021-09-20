Количество погибших в результате стрельбы в Перми увеличилось до восьми

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В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ведомство отмечает, что точные данные по погибшим и пострадавшим в настоящее время уточняются. Специалисты оказывают необходимую медицинскую помощь.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.