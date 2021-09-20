СМИ: Пермского стрелка ликвидировали

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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка, который открыл огонь в Пермском государственном университете. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили на странице образовательного учреждения «ВКонтакте».

20 сентября Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

Очевидцы рассказали, что происходило в аудиториях в момент нападения на университет.

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