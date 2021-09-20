Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
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Путин выразил соболезнования близким погибших в результате стрельбы в Перми

Полина Долганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Общество
Путин выразил соболезнования близким погибших в результате стрельбы в Перми
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил направить министров здравоохранения и науки и высшего образования Михаила Мурашко и Валерия Фалькова в Пермь, где произошла стрельба. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии, — заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что российский лидер выражает соболезнования близким погибших в результате трагедии, передает РИА Новости.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

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