Опубликовано видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны

Фото: Telegram-канал Life.ru

Видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором стрелок, открывший стрельбу в Пермском университете, покупал патроны для ружья, опубликовало издание Life.ru.

По данным источника издания в правоохранительных органах, стрелок посетил магазин еще 27 августа. Он приобрел более сотни патронов. Уточняется, что эта покупка в оружейном магазине стала для молодого человека уже четвертой. Впервые он побывал здесь еще в мае 2021 года.

Видео: life.ru

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.