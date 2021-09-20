Власти выплатят семьям погибших при стрельбе в Перми по миллиону рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Пострадавшие в результате стрельбы получат по 500 тысяч рублей. Финансовую помощь будут оказывать по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Деньги будут выплачивать из резервного фонда правительства региона. Также в администрации уточнили, что оказать помощь раненым может любой желающий. Для этого нужно направить пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения, пишет РИА Новости.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и 6 погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.