Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
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Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 28 человек

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 28 человек
Фото: Telegram / 112

При стрельбе в Перми пострадали 28 человек. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

— В результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести, — сказано в сообщении ведомства.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

Позже появилось видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором стрелок, открывший стрельбу в пермском университете, покупал патроны к ружью.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

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