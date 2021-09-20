Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 28 человек

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При стрельбе в Перми пострадали 28 человек. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

— В результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести, — сказано в сообщении ведомства.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

Позже появилось видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором стрелок, открывший стрельбу в пермском университете, покупал патроны к ружью.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.