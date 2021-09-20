Опубликован список погибших при стрельбе в вузе Перми

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Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в вузе. Сообщение появилось вечером в понедельник, 20 сентября, в Telegram-канале ведомства.

В результате нападения на Пермский госуниверситет погибли шесть человек: 18-летняя Ксения Самченко, 19-летний Ярослав Арамелев, 19-летняя Екатерина Шакирова, 20-летняя Александра Мохова, 26-летняя Анна Айгельдина и 66-летняя Маргарита Энгауз.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей. Кроме того, Пермский госуниверситет выделит дополнительно по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.