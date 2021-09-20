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Пермский госуниверситет выделит по дополнительному миллиону рублей семьям погибших

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Пермский госуниверситет выделит по дополнительному миллиону рублей семьям погибших
Фото: Pixabay

Семьи погибших и пострадавшие в результате стрельбы в Пермском госуниверситете получат дополнительную финансовую помощь от вуза. Об этом рассказал в понедельник, 20 сентября, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр прибыл 20 сентября на место трагедии. О выплатах Фальков сообщил во время визита в Пермскую краевую клиническую больницу.

— Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим — 500 тысяч, — приводит РИА Новости слова министра.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятие в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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