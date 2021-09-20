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«Любит причинять боль»: главное о нападении стрелка на Пермский университет

Марина Найденкова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Любит причинять боль»: главное о нападении стрелка на Пермский университет
Фото: imago images / Italy Photo Press

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, более двадцати пострадали. По предварительной информации, бойню устроил 18-летний студент, который испытывает к себе ненависть и «любит причинять боль всем вокруг». «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

Нападение

Первые сообщения о том, что неизвестный человек проник на территорию кампуса и открыл огонь из травматического оружия, появились около 10:00 по московскому времени (около 11:00 по местному времени) на странице университета в социальной сети «ВКонтакте». Студенты образовательного учреждения и преподаватели закрылись в аудиториях, некоторые из них выпрыгнули из окон. Один из очевидцев рассказал «ВМ» о происходившем во время стрельбы.

— Я был в соседнем корпусе. Мы сидели, у нас была пара. И тут одна девочка резко заплакала. Сказала, что в университете стрельба, и показала на окно. Люди бежали из других корпусов большими толпами! — рассказал он.

Преподаватель сразу куда-то позвонил и сказал, что лучше эвакуироваться, вспомнил собеседник «ВМ». По его словам, студенты покидали территорию университета одновременно через главный и запасный выходы.

Видео: Telegram-канал 112

Как сообщил Следственный комитет России, стрельбу по окружающим из травматического оружия открыл студент ПГНИУ. Личность стрелка уже установлена. По данным ведомства, в ходе задержания он оказал сопротивление и был ранен. Сейчас стрелявший находится в больнице.

По информации Минздрава России, в результате нападения шесть человек погибли и 24 пострадали.

Telegram-канала Baza написал, что охранник университета попытался остановить стрелка на входе в учебное заведение, но был застрелен. Чоповцы сразу набрали экстренные службы (112 и скорую) после нападения, передает канал со ссылкой на сотрудников частной охранной организации, которая отвечает за безопасность вуза. Всего во время атаки было нажато три тревожных кнопки: две в 11:31 и одна в 11:43 по местному времени.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «ВМ», что университет находился под охраной частной охранной организации. По его словам, группы задержания вневедомственной охраны, а также подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии прибыли на место происшествия оперативно и именно по сигналу «тревога», поступившему с объекта.

— В данный момент на месте происшествия работает инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии. Сотрудники Росгвардии также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в районе места происшествия, — сказал Грибакин.

Подозреваемый

В Сети нашли публикацию 18-летнего Тимура Бекмансурова, который, по предварительной информации, является стрелком, открывшим огонь. По словам автора публикации, его действия не были террористическими. Он также уточняет, что не состоял ни в каких экстремистских организациях.

— Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий, — написал Бекмансуров.

Он рассказал, что задумал стрельбу давно: с 10-го класса копил на оружие, которое смог купить только после совершеннолетия. В публикации он также описывает процесс получения лицензии и прохождения всех необходимых комиссий. Юноша отметил, что испытывает к себе ненависть и «любит причинять боль всем вокруг».

Как сообщил Telegram-канал Baza, изначально для нападения стрелок выбрал свою бывшую школу, но в итоге изменил цель, поскольку «у детишек не особо много путей отхода для спасения». После тщательного отбора напавший остановился на Пермском университете из-за большого количества корпусов. Кроме того, он рассматривал и другие места для нападения: торговые центры, больницы, призывной пункт, театры и вокзал. По словам стрелка, они не подошли ему по расписанию.

«Любит причинять боль»: главное о нападении стрелка на Пермский университетФото: Telegram-канал Life.ru

Для нападения, как пишет Telegram-канал 112, Бекмансуров использовал турецкое гладкоствольное ружье Huglu Atrox T Pump Synt 12/76. Он приобрел его легально за 20 тысяч рублей. Вскоре появилось видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором стрелок покупал патроны к ружью. Магазин подозреваемый посетил еще 27 августа. Он приобрел более сотни патронов. Уточняется, что эта покупка в оружейном магазине стала для молодого человека уже четвертой. Впервые он побывал здесь еще в мае 2021 года.

Как рассказал представитель Росгвардии Грибакин, подозреваемый в нападении на университет «владел охотничьим оружием на законных основаниях».

Один из студентов университета вспомнил, что его знакомый положительно отзывался о предполагаемом стрелке.

— Я лично не знал напавшего, но его знал один мой знакомый. Ну как знакомый — просто общие контакты имелись. Он сказал, что вообще хороший парень был, но я этому в корне не верю, — заключил очевидец.

Реакция

СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат ведомства. На место прибыли следователи-криминалисты.

Президент России Владимир Путин поручил направить министров здравоохранения и науки и высшего образования Михаила Мурашко и Валерия Фалькова в Пермь. Также российский лидер выразил соболезнования близким погибших в результате трагедии. Глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов направил на место стрельбы своего заместителя.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.

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