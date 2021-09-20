Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Никто не знал, что я собирался сделать»: в Сети нашли публикацию Пермского стрелка

Полина Долганова

Происшествия
«Никто не знал, что я собирался сделать»: в Сети нашли публикацию Пермского стрелка
Фото: Telegram/112

В Сети нашли публикацию 18-летнего Тимура Бекмансурова, который, по предварительной информации, является стрелком, открывшим огонь в Пермском государственном университете.

По словам автора публикации, его действия не были террористическими. Он также уточняет, что не состоял ни в каких экстремистских организациях.

— Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий, — написал Бекмансуров.

Он рассказал, что задумал стрельбу давно. С 10-го класса он копил на оружие, которое смог купить только после совершеннолетия.

Он также описывает процесс получения лицензии и прохождения всех необходимых комиссий.

Первоначально стрелок планировал устроить стрельбу в своей школе, однако позже передумал. Он уточняет, что специально поступил в Пермский университет, чтобы открыть там огонь.

Юноша также отмечает, что испытывает к себе ненависть и «любит причинять боль всем вокруг», передает RT.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщили СК РФ. По предварительным данным, он сильно ранен.

20 сентября в Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

Читайте также:
ИнтернетПермьОружие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте