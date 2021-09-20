«Никто не знал, что я собирался сделать»: в Сети нашли публикацию Пермского стрелка

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В Сети нашли публикацию 18-летнего Тимура Бекмансурова, который, по предварительной информации, является стрелком, открывшим огонь в Пермском государственном университете.

По словам автора публикации, его действия не были террористическими. Он также уточняет, что не состоял ни в каких экстремистских организациях.

— Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий, — написал Бекмансуров.

Он рассказал, что задумал стрельбу давно. С 10-го класса он копил на оружие, которое смог купить только после совершеннолетия.

Он также описывает процесс получения лицензии и прохождения всех необходимых комиссий.

Первоначально стрелок планировал устроить стрельбу в своей школе, однако позже передумал. Он уточняет, что специально поступил в Пермский университет, чтобы открыть там огонь.

Юноша также отмечает, что испытывает к себе ненависть и «любит причинять боль всем вокруг», передает RT.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщили СК РФ. По предварительным данным, он сильно ранен.

20 сентября в Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.