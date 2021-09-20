«Люди бежали толпами!»: очевидец рассказал о стрельбе в Пермском университете

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В Пермском государственном университете произошла стрельба. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из очевидцев, который находился в здании в момент трагедии.

— Я был в соседнем корпусе. Мы сидели, у нас была пара. И тут одна девочка резко заплакала. Сказала, что в университете стрельба, и показала на окно. Люди бежали из других корпусов большими толпами! — рассказал он.

Преподаватель сразу куда-то позвонил и сказал, что лучше эвакуироваться, вспомнил собеседник «ВМ». По его словам, студенты покидали территорию университета одновременно через главный и запасный выходы.

Также собеседник «ВМ» вспомнил, что его знакомый положительно отзывался о предполагаемом стрелке.

— Я лично не знал напавшего, но его знал один мой знакомый. Ну как знакомый — просто общие контакты имелись. Он сказал, что вообще хороший парень был, но я этому в корне не верю, — заключил очевидец.

Стрельба в Пермском университете произошла утром 20 сентября. Перед этим предполагаемый стрелок опубликовал в соцсетях пост, в котором объяснил свои мотивы. По данным СК, в результате стрельбы погибли восемь человек.