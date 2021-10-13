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Очевидцы сообщили о стрельбе у школы в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе у школы в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ленинский проспект, 62/1 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о якобы стрельбе возле школы на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, очевидцы позвонили в МВД и сообщили, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме. Инцидент произошел недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

В московском управлении МВД подтвердили, что получили данное сообщение.

— Информация проверяется, — заключили в ведомстве.

В конце сентября мужчина устроил стрельбу в одной из столичных школ после конфликта дочери с одноклассниками.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, д. 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

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