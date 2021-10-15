Врач назвал стадии снижения количества антител к коронавирусу в организме

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Количество антител к коронавирусу после болезни достигает максимума в крови человека через месяц, а через два–три месяца оно начинает стремительно падать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, самое высокое количество антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же, через 2,5–3 месяца после болезни, количество антител снижается крайне быстро: их становится в три раза меньше.

— Затем еще наблюдается медленное снижение. Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10 процентов примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых после 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА, — рассказал врач.

По его словам, клетки памяти, фиксирующие информацию о вирусе, с которым встречался организм, сохраняются на годы.

В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков отметил, что сегодня и искусственные (после вакцины), и натуральные (после болезни) антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в перспективе и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестны. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.