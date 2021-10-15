XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина ввела новые санкции за подготовку выборов в Крыму и Донбассе

Иван Юминов

Политика
Украина ввела новые санкции за подготовку выборов в Крыму и Донбассе
Фото: president.gov.ua

СНБО Украины ввел персональные санкции против 237 человек за участие в организации выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.

Новость дополняется

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте