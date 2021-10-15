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Украина ввела новые санкции за подготовку выборов в Крыму и Донбассе
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Украина ввела новые санкции за подготовку выборов в Крыму и Донбассе
СНБО Украины ввел персональные санкции против 237 человек за участие в организации выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.
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