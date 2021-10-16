СК проводит проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пострадавших в результате беспорядков в колонии № 1 во Владикавказе нет. Об этом рассказал в субботу, 16 октября уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

— На данный момент пострадавших нет, раненых нет, —приводятся слова Цгоева в публикации в Telegram-канале телекомпании «Осетия-Ирыстон».

По словам Тамерлана Цгоева, совместно с руководством УФСИН было решено организовать переговоры с заключенными, которые высказали свои претензии. В настоящее время ситуация стабильная.

— Беспорядки урегулированы, будут проведены мероприятия по выяснению причин конфликта,— добавил Цгоев.

Цгоев также заявил, что на территории колонии произошел пожар, но он уже ликвидирован.

Позднее стало известно, что СК проводит проверку по факту беспорядков в колонии.

— Пока проводится проверка, — сообщили в ведомстве ТАСС.

Инцидент произошел 15 октября в исправительном учреждении на улице Карабулакской, 1. Волнения случились в промзоне, где работают заключенные.