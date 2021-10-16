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Стали известны подробности гибели российских граждан в Албании

Дарья Чентаева

Происшествия
Стали известны подробности гибели российских граждан в Албании
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Погибшие в сауне албанского отеля граждане России находились в сауне дольше положенного времени. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на правоохранительные органы.

— Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал, — сообщается в материале.

В издании назвали имена погибших, ссылаясь на официальные источники. Это 58-летняя Н. Буренкова, 60-летний С. Буренков, 37-летний Н. Белоусов и 31-летняя Е. Буренкова, сообщает РИА Новости.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности произошедшего и пытается установить связь с родственниками погибших.

Около 22:20 (23:20 по московскому времени — прим. «ВМ») в сауне отеля в деревне Керрет округа Каваджа были найдены тела четырех людей, являющихся гражданами России. По предварительным данным, все они задохнулись.

В понедельник, 11 октября сообщалось, что в Новосибирске 30-летний мужчина погиб во время отдыха в сауне. Он попытался окунуться в бассейн и схватился за лестницу, но получил смертельный удар током. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, отметили в ведомстве. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело

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