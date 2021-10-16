СК организовал проверку после массового отравления школьников в Клину

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СК устроил проверку после отравления, на которое пожаловались 20 учащихся одной из школ города Клина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 16 октября.

— По данным следствия, 15 октября 2021 года 20 детей обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время всем детям оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что шестеро детей находятся на стационарном лечении в больнице.

Следователи запросили документацию и опросили должностных лиц. Роспотребнадзор направил на экспертизу образцы продуктов, которые дети употребили в пищу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отмечается на сайте СК.

Проверку по факту отравления также инициировали и в прокуратуре Московской области. Ее проведение поручено Клинской городской прокуратуре, ей предстоит дать правовую оценку соблюдению требований законодательства, сообщается в Telegram-канале ведомства.