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СК организовал проверку после массового отравления школьников в Клину

Иван Юминов

Происшествия
СК организовал проверку после массового отравления школьников в Клину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

СК устроил проверку после отравления, на которое пожаловались 20 учащихся одной из школ города Клина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 16 октября.

— По данным следствия, 15 октября 2021 года 20 детей обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время всем детям оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что шестеро детей находятся на стационарном лечении в больнице.

Следователи запросили документацию и опросили должностных лиц. Роспотребнадзор направил на экспертизу образцы продуктов, которые дети употребили в пищу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отмечается на сайте СК.

Проверку по факту отравления также инициировали и в прокуратуре Московской области. Ее проведение поручено Клинской городской прокуратуре, ей предстоит дать правовую оценку соблюдению требований законодательства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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