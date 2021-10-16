Гинцбург рассказал о сроках регистрации в России детской вакцины от COVID-19

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Минздрав может выдать временное разрешение на использование детской вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом в эксклюзивном интервью сайту «ВМ» сообщил директор национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в рамках XIX Московского фестиваля прессы, который проходит при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Детская вакцина прошла первую и вторую стадии. Пакет документов для разрешительных процедур, на основании которых препарат может быть зарегистрирован, некоторое время тому назад подан в Минздрав, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы получим временное разрешение на использование этого препарата с одновременным проведением третьей фазы испытаний, — рассказал эксперт.

Препарат, по его словам, показал себя «очень хорошо». Он представляет собой вакцину «Спутник V», разведенную в пять раз, объяснил специалист.

Побочные эффекты препарата, как уточнил глава центра, проявляются в виде температуры около 37,2–37,4 градуса. При этом привитые вакциной дети продемонстрировали большую иммуногенность по сравнению со взрослыми, подчеркнул Гинцбург.

В субботу, 16 октября, директор Центра имени Гамалеи принял участие в круглом столе «Пресса и ковид», который был организован Союзом журналистов Москвы.

11 октября главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что вакцинация детей от COVID-19 в России может начаться в декабре 2021 года или в январе 2022 года. По ее словам, в данный момент проходят клинические испытания препарата.