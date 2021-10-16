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Младенец погиб на железнодорожном переходе в Ленинградской области

Иван Юминов

Происшествия
Младенец погиб на железнодорожном переходе в Ленинградской области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Поезд причинил смертельные травмы младенцу, которого перевозила через железную дорогу мать в Ленинградской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская в субботу, 16 октября.

— По данным следствия, сегодня, примерно в 11 часов 04 минуты, в районе станции Поповка, женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, слушая при этом музыку через акустические наушники, Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску, в результате чего девочка 2020 года рождения получила травмы различной степени тяжести и впоследствии скончалась в медицинском учреждении, — рассказала представитель ведомства.

Осмотром места происшествия занимаются следователи и криминалисты. Они допросили очевидцев, родителей и членов локомотивной бригады.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. Ведомство, как подчеркнула Марковская, призвало людей соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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