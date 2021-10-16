Автоюрист объяснил, как действовать при ДТП

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При попадании в аварию нужно срочно оказать помощь пострадавшим, если они есть. Только после этого необходимо вызвать экстренные службы. Если в результате аварии никто не пострадал, участники ДТП могут оформить европротокол. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам специалиста, после аварии нужно сразу оказать первую помощь пострадавшим.

— Первым делом необходимо посмотреть, нет ли пострадавших, и оказать им медицинскую помощь. К примеру, если есть открытое кровоизлияние, его нужно быстро остановить: возможно, это спасет человеку жизнь. И только потом звонить в скорую помощь, — рассказал Славнов.

Он отметил, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру 112. Оператору нужно сообщить, где произошла авария, есть ли пострадавшие, требуется ли им медицинская помощь, подчеркнул собеседник «ВМ».

При этом в ситуации, когда в результате столкновения пострадавших нет, участники аварии могут оформить все документы самостоятельно, заметил Славнов.

— В случаях, когда никто не пострадал, столкнулись только две машины и один из водителей признает вину, можно оформить европротокол. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД, — рекомендовал автоюрист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что европротокол автомобилисты получают вместе со страховым полисом ОСАГО. С этим документом желательно ознакомиться заранее, посоветовал специалист.

Уезжать с места аварии нельзя: в этом случае у автовладельца отберут права, предупредил Славнов.

— Если водитель оставил место ДТП, его лишат водительского удостоверения на срок от года до полутора лет, — отметил юрист.

По словам эксперта, то же самое может произойти с водителем, который случайно зацепил другой автомобиль на парковке. В этом случае нужно связаться с владельцем машины или вызвать сотрудников ГИБДД, заключил Славнов.