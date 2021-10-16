XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Стоило бы обзавестись»: в Финляндии удивились одной российской особенности

Иван Юминов

Общество
«Стоило бы обзавестись»: в Финляндии удивились одной российской особенности
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Россияне ремонтируют вещи, которые многие бы просто решили выбросить. Эту особенность отметила финская журналистка Анна-Лена Лаурен.

Она рассказала о знакомой швее Галине, услугами которой она пользуется.

— В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь, — рассказала журналистка.

Россияне, по словам Лаурен, умело занимаются ремонтом аксессуаров, одежды и электроники. Эти услуги оказываются по приемлемым ценам и невероятно быстро, подчеркнула она.

Подобное положение может иметь связь с советским прошлым страны, предположила она. При этом данная ситуация бок о бок существует с безграничным материализмом, который является реакцией на бедность при социализме, уточнила журналистка.

Эта система не развита в Швеции, так как починка обходится ее жителям примерно как покупка новой вещи. Скандинавские страны не имеют развитой экономической системы в данной области, а ей «стоило бы обзавестись», приводит слова Лаурен Dagens Nyheter.

Читайте также:
РоссияРемонтФинляндия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте