«Стоило бы обзавестись»: в Финляндии удивились одной российской особенности

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Россияне ремонтируют вещи, которые многие бы просто решили выбросить. Эту особенность отметила финская журналистка Анна-Лена Лаурен.

Она рассказала о знакомой швее Галине, услугами которой она пользуется.

— В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь, — рассказала журналистка.

Россияне, по словам Лаурен, умело занимаются ремонтом аксессуаров, одежды и электроники. Эти услуги оказываются по приемлемым ценам и невероятно быстро, подчеркнула она.

Подобное положение может иметь связь с советским прошлым страны, предположила она. При этом данная ситуация бок о бок существует с безграничным материализмом, который является реакцией на бедность при социализме, уточнила журналистка.

Эта система не развита в Швеции, так как починка обходится ее жителям примерно как покупка новой вещи. Скандинавские страны не имеют развитой экономической системы в данной области, а ей «стоило бы обзавестись», приводит слова Лаурен Dagens Nyheter.