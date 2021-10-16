Более 200 скворечников установили на природных территориях Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты Мосприроды и волонтеры установили более 200 кормушек и гнездовий для птиц и белок на природных территориях города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 октября.

— Экологи занимаются этой работой каждую осень. По подсчетам экспертов, в московских лесах размещено уже более 750 приспособлений для лесных обитателей: около 500 кормушек и более 250 скворечников, — говорится в сообщении.

Экологическая акция «Листопад добрых дел» позволяет подготовить и развесить кормушки, а также навести порядок в парках любому желающему. Кроме того, волонтерам доступно создание социальной рекламы на тему охраны природы.

Искусственные гнездовья создают в местах роста молодых деревьев при дефиците естественных дупел. Благодаря этому пернатые смогут в морозы поселиться в синичниках и скворечниках.

Домики, вырезанные из ствола, называются дуплянками, их обустраивают для белок. Специалисты создают домики и для летучих мышей, чтобы у них было место для зимовки.

Кормушки для белок и птиц рекомендуется размещать на небольших полянах рядом с зарослями кустов или хвойными деревьями. Подкармливать животных нужно в момент, когда им тяжело находить пищу самостоятельно.

В ином случае они рискуют потерять данный навык и стать зависимыми от человека, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.