«Не стало папы»: Хмельницкая сообщила о смерти 83-летнего отца

Фото: Instagram / alyona_xmelik

Артист балета, хореограф Александр Хмельницкий умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его дочь, актриса Алена Хмельницкая в субботу, 16 октября.

— Все. Не стало моего папы, — написала она.

Бывший танцовщик скончался в пятницу, 15 октября. Подробности о времени и месте прощания будут опубликованы позднее, отметила Хмельницкая на странице в Instagram.

Актриса также опубликовала нескольких архивных снимков вместе с покойным отцом. На одном из кадров он держит на ее на руках, а на другом фото артист запечатлен вместе с супругой.

Хмельницкий родился 1 марта 1938 года. Он на протяжении более 20 лет был артистом балета Большого театра и преподавал в хореографическом училище.

В последние годы Александр Хмельницкий вместе с женой, балетмейстером Валентиной Савиной, жил в Германии. Семейная пара преподавала там на хореографических курсах.