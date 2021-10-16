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Российские учителя приняли участие в первом педагогическом диктанте

Иван Юминов

Общество
Российские учителя приняли участие в первом педагогическом диктанте
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый Всероссийский педагогический диктант прошел в субботу, 16 октября. Об этом сообщили в Фонде новых форм развития образования.

— Спасибо всем учителям и экспертам, кто выразил желание присоединиться к педагогическому диктанту как индивидуально, так и целыми командами. Отрадно видеть, как семь тысяч педагогов со всей страны загорелись желанием проверить свои знания в творческом испытании акции, — рассказал первый заместитель главы фонда Александр Тарасов.

Диктант состоялся на площадках мультимедийных парков «Россия — Моя история», в одноименном методическом центре и в тестовом онлайн-режиме. Мероприятие пройдет и в 2022 году с учетом текущего опыта, добавил Тарасов.

Текст диктанта на тему «Как думают дети» прочитал худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин. За месяц на участие в диктанте подали почти семь тысяч заявок из 40 регионов страны.

Результаты проверки работ будут объявлены до 21 ноября. Каждый участник получит сертификат, а победители — именные дипломы, отмечает ТАСС.

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